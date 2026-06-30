Konya’da uyuşturucu operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı

Konya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 108 bin 318 adet sentetik ecza hap ile 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanıcılarına yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında Karatay ilçesinde bir çekiciyi durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 108 bin 318 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Selçuklu'da 1,5 kilogram metamfetamin bulundu
Ekiplerin Selçuklu ilçesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında ise bir araçta ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1.500 gram metamfetamin ile 4 adet hassas terazi ele geçirildi.
6 şüpheli tutuklandı
Operasyonlar kapsamında Selçuklu ilçesinde yabancı uyruklu H.E.S. ve H.M.E.Z. ile Karatay ilçesinde R.U., Y.B.Ü., C.A. ve E.O. isimli toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ya da Kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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