Konya’da çiftçinin emeği kül oldu! 25 dekar akili alan zarar gördü

Konya'nın Yunak ilçesinde çıkan ekin yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, yangın Yunak ilçesine bağlı Hacıfakılı Mahallesi Çetinkayalar Yaylası mevkisinde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında 25 dekarlık ekili alan zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yunak İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangının çevredeki ekili arazilere sıçramasını önledi.
Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.