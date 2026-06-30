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KONYA Haberleri

Konya’da traktör devrildi! Sürücüsü öldü

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Konya’da traktör devrildi! Sürücüsü öldü
Konya’nın Akşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Ortaca Mahallesi Mezaryüzü mevkisinde, 76 yaşındaki Tahsin Coşkun idaresindeki traktör, yamaç alandan geçerken devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, sürücü Coşkun'un kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tahsin Coşkun'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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