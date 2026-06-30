Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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HORİ ALTINIŞIK
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BOZKIR
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KARAKEMAL MEZARLIĞI
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MEHMET YAVUZ
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ZENCİRLİ
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KAĞNICILAR MEZARLIĞI
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FATMA YİĞİT
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OSMANCIK
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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FATMA KARABULUT
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ÖRENBOYALI
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ELMACI MEZARLIĞI
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İHSAN DURGUT
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KARATAY
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KARAASLAN MEZARLIĞI
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ŞERİFE KOYUNCU
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ORTAKARAVİRAN
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HARMANCIK MEZARLIĞI
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İSMAİL SARI
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BOZKIR
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YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI
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MUHLİS YILMAZ
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BAŞGEDİKLER
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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AYŞE İNCEDOĞAN
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DOĞANBEY
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ANASULTAN MEZARLIĞI
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ADNAN KARA
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KUYULUSEBİL
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BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
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ŞERİFE ÖZDİL
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DERBENT
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ELMACI MEZARLIĞI
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BAYRAM YILDIZ
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ÇUKURÇİMEN
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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MUHAMMED ALİ KAVAK
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SELÇUKLU
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ARAPLAR MEZARLIĞI