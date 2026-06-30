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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 30 Haziran 2026 Salı günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HORİ ALTINIŞIK
 

BOZKIR
12-11-1932

KARAKEMAL MEZARLIĞI

MEHMET YAVUZ
 

ZENCİRLİ
01-10-1939

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

FATMA YİĞİT
 

OSMANCIK
04-04-1952

ARAPLAR MEZARLIĞI

FATMA KARABULUT
 

ÖRENBOYALI
14-09-1942

ELMACI MEZARLIĞI

İHSAN DURGUT
 

KARATAY
01-01-1990

KARAASLAN MEZARLIĞI

ŞERİFE KOYUNCU
 

ORTAKARAVİRAN
26-01-1950

HARMANCIK MEZARLIĞI

İSMAİL SARI
 

BOZKIR
19-07-2001

YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI

MUHLİS YILMAZ
 

BAŞGEDİKLER
01-07-1940

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

AYŞE İNCEDOĞAN
 

DOĞANBEY
14-11-1953

ANASULTAN MEZARLIĞI

ADNAN KARA
 

KUYULUSEBİL
15-01-1960

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

ŞERİFE ÖZDİL
 

DERBENT
10-04-1937

ELMACI MEZARLIĞI

BAYRAM YILDIZ
 

ÇUKURÇİMEN
01-01-1953

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUHAMMED ALİ KAVAK
 

SELÇUKLU
15-12-1997

ARAPLAR MEZARLIĞI

 

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