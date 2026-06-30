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KONYA Haberleri

Konya’da ekmeğe zam geldi! İşte güncel fiyat

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’da ekmeğe zam geldi! İşte güncel fiyat
Konya’da ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Peki güncel fiyat ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

Konya'da artan üretim maliyetleri nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Konya Fırıncılar Odası'nın aldığı kararla birlikte 200 gram ekmeğin yeni satış fiyatı 16 TL olarak belirlendi.

Yeni tarife 1 Temmuz'da uygulanacak

Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honca, yaptığı yazılı açıklamada, artan üretim giderleri doğrultusunda ekmek fiyatlarının yeniden güncellendiğini duyurdu.

Honca, yeni fiyat tarifesine göre daha önce 13 TL'den satılan 200 gram ekmeğin, yapılan zamla birlikte 16 TL'den satışa sunulacağını belirterek, yeni tarifenin 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Artan maliyetler zammı beraberinde getirdi

Ekmek fiyatındaki artışın, un, maya, enerji, işçilik ve diğer üretim maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle yapıldığı belirtildi. Yeni tarifenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Konya genelindeki fırınlarda 200 gram ekmek 16 TL'den satılacak.

İşte Konya'daki güncel ekmek fiyatları;

(Berna Ata)

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