Konya’da ekmeğe zam geldi! İşte güncel fiyat

Konya’da ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Peki güncel fiyat ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...
Konya'da artan üretim maliyetleri nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Konya Fırıncılar Odası'nın aldığı kararla birlikte 200 gram ekmeğin yeni satış fiyatı 16 TL olarak belirlendi.
Yeni tarife 1 Temmuz'da uygulanacak
Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honca, yaptığı yazılı açıklamada, artan üretim giderleri doğrultusunda ekmek fiyatlarının yeniden güncellendiğini duyurdu.
Honca, yeni fiyat tarifesine göre daha önce 13 TL'den satılan 200 gram ekmeğin, yapılan zamla birlikte 16 TL'den satışa sunulacağını belirterek, yeni tarifenin 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladı.
Artan maliyetler zammı beraberinde getirdi
Ekmek fiyatındaki artışın, un, maya, enerji, işçilik ve diğer üretim maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle yapıldığı belirtildi. Yeni tarifenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Konya genelindeki fırınlarda 200 gram ekmek 16 TL'den satılacak.
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