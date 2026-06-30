Konya Valiliği duyurdu! 10 gün süreyle yasaklandı

Konya Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kent genelinde alınan güvenlik tedbirlerini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, zirveyi protesto amacıyla düzenlenmesi muhtemel eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR 10 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

Valilik açıklamasına göre, yasak kararı 1 Temmuz 2026 günü saat 08.00'de başlayacak ve 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Kararın, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi kapsamında alındığı belirtildi.

Açıklamada;

"07-08 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde düzenlenmesi muhtemel eylem ve etkinliklere ilişkin gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

PROTESTO AMAÇLI TÜM ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Bu kapsamda ilimiz genelinde; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmî bayramlar, resmî anma günleri, resmî tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla gerçekleştirilen etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş ve pankart asma vb. eylem ve etkinliklerin, ayrıca bu eyleme destek vermek amacıyla gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin ve çıkışlarının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi kapsamında, 01 Temmuz 2026 günü saat 08.00'den 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59'a kadar (10 gün) süreyle yasaklanması hususunda gerekli kararlar alınmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.