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KONYA Haberleri

Konya’da kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıktı! 3 yaralı

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Konya’da kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıktı! 3 yaralı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.B. yönetimindeki 42 NS 561 plakalı otomobil, Beyşehir'den Konya istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kazada sürücü M.Ç.B. ile araçta yolcu olarak bulunan N.S. ve T.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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