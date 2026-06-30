Akaryakıtta bir kez daha tabela değişecek. Akaryakıt grubundan LPG otogaza 2 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruş indirim bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD-İran arasındaki ateşkes süreci sonrası piyasanın ateşi düşerken, araç sahipleri ise fiyatları araştırıyor. Bu kapsamda da akaryakıtta tabela bir kez daha değişmeye hazırlanıyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve yükselişler, akaryakıt pompalarındaki fiyat listelerinin sık sık değişmesine neden oluyor. Petroldeki düşüşün etkisiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim yapılması gerekliliği ortaya çıktı. İNDİRİM YOLDA Akaryakıt grubundan LPG otogaza 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruş indirim bekleniyor. TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ 28 Şubat 2026'da başlayan savaşla birlikte petrol fiyatları ani yükseliş gösterdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı. Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı. Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyordu. Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken, enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi. AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Kaynak: Haber Merkezi

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