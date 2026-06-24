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EKONOMİ Haberleri

SGK 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak

SGK 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, kurumda 1 kıdemli veri tabanı yöneticisi, 3 kıdemli yazılım uzmanı, 1 kıdemli sistem uzmanı, 1 kıdemli DevOps uzmanı, 2 yazılım uzmanı ve 2 uzman iş analisti istihdam edilecek.

Adayların, ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmaları, ilan edilen pozisyonlara göre belirlenen mesleki tecrübe şartlarını taşımaları ve güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiklerini belgelemeleri gerekiyor.

Başvurular 26 Haziran'da başlayacak ve 12 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla yapabilecek. Şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuruların değerlendirilmesinde KPSSP3 puanının yüzde 70'i ile YDS veya dengi yabancı dil puanının yüzde 30'u esas alınacak. Her pozisyon için en yüksek puana sahip adaylardan başlanarak ilan edilen kadro sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavların 7-11 Eylül'de yapılması planlanıyor. Sınav yeri ve saatine ilişkin bilgiler SGK'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak.

Sınav sonucunda başarılı olan adaylar puan sıralamasına göre asil ve yedek olarak belirlenecek.

Kaynak: AA

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