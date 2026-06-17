Emeklilere ÖTV’siz araç satılacak mı? Fiyatlar belli oldu

Türkiye’de 17 milyon emekli bulunuyor. Trafikte 34 milyon araç, yılda 1,2 milyon araç satışı gerçekleşiyor. Emeklilere, Özel Tüketim Vergisi olmadan araç satışına dair kanun teklifinin neleri ortaya çıkaracağını istatistikler belirledi.

Özel Tüketim Vergisi'nden muaf olarak emeklilere araç satışı gerçekleşeceğine dair bilgiler sosyal medya ve bazı internet haber sitelerinde dolaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kadim Durmaz'ın geçtiğimiz şubat ayında verdiği kanun teklifine ilişkin herhangi bir gelişme bulunmuyor. Emeklileri heyecanlandıran kanun teklifi incelendiğinde gerçekleşmesi için bazı hamlelerin ortaya çıkması bekleniyor.

5 YIL ŞARTI VAR

Emeklilere ÖTV'siz araç satışı yapılmasına dair kanun teklifinin ayrıntılarında, beş yıl içinde bir defaya mahsus sahip olunan taşıtların, satın alınma tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe devredilmemesine yönelik detay bulunuyor.

5 YIL İÇİNDE DEVREDİLİRSE VERGİLER TAHSİL EDİLECEK

5 yıllık süre olmadan devir, satış veya benzeri tasarruflarda bulunulması halinde, zamanında alınmayan vergi ile buna ilişkin gecikme faizi, fer'ilerinin gerekli mevzuat hükümleri çerçevesinde tahsil edilmesi isteniyor.

DEPREM, YANGIN, SEL VE KAZA İSTİSNA SAYILACAK

Deprem, yangın, sel veya kaza neticesinde kullanılamaz hale gelen araçların hurdaya çıkarılması halinde bir araç daha istisna kapsamında yeniden satın alınabilecek.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Şu anda Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli bulunuyor. Her yıl da yaklaşık 1,2 milyon araç satışı gerçekleşiyor. Türkiye'nin araç parkı da toplamda 34 milyon seviyesinde bulunuyor.

TÜM EMEKLİLER ALIRSA NE OLUR?

Tüm emeklilerin 5 yıl içinde ÖTV'siz otomobil aldığı bir ortamda her yıl 3,4 milyon aracın trafiğe katılacağı gerçeği önümüze çıkıyor. Bunun yanında her yıl emeklilere yenisi ekleneceği için bu sayının artması da bekleniyor. Başka bir deyişle Türkiye'nin toplam otomobil parkı olan 34 milyona, 17 milyon aracın daha 5 yılda eklenmesi gerekiyor. Bunun yanında yılda 1,2 milyon araç da diğer vatandaş ya da şirketlerin aldığı araçlardan oluşuyor ve bunlar da trafiğe katılıyor. Böylece trafikte 5 yıl sonra 57 milyonun üzerinde aracın olması anlamına geliyor.

Tüm bunların gerçekleştiği bir ortam düşünüldüğünde, ülke dinamikleri üzerinde etkili olması bekleniyor. Akaryakıt talebi, elektrik talebi, yollarda trafiğin artması ve yapılan mühendislik hesaplamalarının çökmesi, otopark sıkıntısı, otoyolların işletme ve hizmet sınırlarının aşılması, yedek parça talebi, cari açık oluşumu, kredi patlaması, borçluluğun artması, ikinci el otomobil fiyatlarının sert düşüş göstermesi ve servet kaybı gibi birçok olumsuz sebep ortaya çıkıyor.

EMEKLİLERİN YARISI ALSA NE OLUR?

Emeklilerin yarsının aldığı düşünüldüğünde yılda 1,7 milyon araç daha trafiğe katılması bekleniyor. Bu da 5 yılda 8,5 milyon araç anlamına geliyor. Her yıl ortalama 1,2 milyon adetten 6 milyon adeti de diğer vatandaşların aldığı varsayılırsa 5 yıl sonra 48,5 milyon aracın trafikte olması anlamına geliyor.

EMEKLİLERDEN ÇOK AİLE FERTLERİ ALIR

Birçok vatandaş, eğer kanun yasalaşırsa emekli olan anne, baba ya da yakını üzerine ÖTV'siz araç alarak kendisi kullanımda bulunabilir.

GERÇEKLEŞMESİ ZOR GÖRÜNÜYOR

İstatistiklere bakıldığında ÖTV'siz emeklilere otomobil kanun teklifinin gerçekleşmesi yakın gelecekte zor görünüyor. Gerçekleşmeden önce altyapı yatırımlarının yeniden dizayn edilmesi gerçekliği ortaya çıkıyor. Bu nedenle birçok kişiyi heyecanlandıran kanun teklifi inandırıcılığını yitiriyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ FİYATLARI NE KADAR?

Özel Tüketim Vergisi olmadan satılan araçlarda ÖTV çıkarılıp sadece Katma Değer Vergisi ekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi