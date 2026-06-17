Resmi Gazete’de yayımlandı! Konya’da bazı kaymakamlar değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Konya ve ilçelerini ilgilendiren atamalar belli oldu. Kararname kapsamında Konya Vali Yardımcılığına yeni atama yapılırken, bazı ilçelerin kaymakamları da değişti.
Konya Vali Yardımcılığına 3 yeni isim atandı
Atama listesine göre Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Konya Vali Yardımcılığına atandı.
Sivas Vali Yardımcısı İlhan Doğan da yeni kararnameyle Konya Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.
Bir diğer atama ise Mersin'den yapıldı. Mersin Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Konya Vali Yardımcılığına getirildi.
Konya'dan giden vali yardımcıları
Kararnameyle Konya'da görev yapan bazı vali yardımcılarının da yeni görev yerleri belli oldu. Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Tekirdağ Şarköy Kaymakamlığına atandı.
Konya Vali Yardımcısı Fatmagül Dalmış ise Şanlıurfa Vali Yardımcılığına görevlendirildi.
Konya'ya gelen kaymakamlar
Kararname kapsamında Konya'nın bazı ilçelerine yeni kaymakam atamaları yapıldı.
Sakarya Serdivan Kaymakamı Ali Candan, Konya Selçuklu Kaymakamlığına atandı.
Denizli Bozkurt Kaymakamı Enes Özkan, Konya Bozkır Kaymakamlığına görevlendirildi.
Mersin Gülnar Kaymakamı İsmail Şanlı, Konya Yalıhüyük Kaymakamlığına atandı.
Şanlıurfa Hilvan Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş ise Konya Cihanbeyli Kaymakamlığına getirildi.
Konya'dan başka illere atanan kaymakamlar
Konya'da görev yapan bazı kaymakamların da yeni görev yerleri belli oldu.
Konya Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, Yozgat Vali Yardımcılığına atandı.
Konya Cihanbeyli Kaymakamı Fatih Uzun, Erzurum Vali Yardımcılığına görevlendirildi.
Konya Çeltik Kaymakamı Doğan Can Kandemir, Giresun Alucra Kaymakamlığına atandı.
Konya Doğanhisar Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Bayburt Demirözü Kaymakamlığına görevlendirildi.
Konya Akören Kaymakamı İsa Bertan, Ardahan Posof Kaymakamlığına atandı.
Konya Altınekin Kaymakamı Ali Can Yıldız, Kırşehir Akçakent Kaymakamlığına görevlendirildi.
Konya Ereğli Kaymakamı Murat Eren ise İstanbul Silivri Kaymakamlığına atandı.
Kaynak: Haber Merkezi