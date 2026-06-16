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KONYA Haberleri

Konya’da başkan Altay duyurdu! Para hesaplara yatırıldı

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’da başkan Altay duyurdu! Para hesaplara yatırıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi, hafızlık eğitimi alan öğrencilere yönelik desteklerini sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, haziran ayında hafızlık eğitimi gören 3 bin 881 öğrenciye toplam 7 milyon 800 bin liralık destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

"Evlatlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz”

Başkan Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hafızlık yolunda emek veren öğrencilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Altay, paylaşımında, "Haziran ayında 3.881 öğrencimize toplam 7 milyon 800 bin TL hafızlık desteğini hesaplarına yatırdık. Rabb'im hafızlık eğitimlerini tamamlamayı nasip etsin, bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Hafızlık eğitimine destek sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen hafızlık destek programı kapsamında, hafızlık eğitimi alan öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Düzenli olarak yapılan destek ödemeleriyle öğrencilerin ve ailelerinin yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, hafızlık eğitimi alan öğrencilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

(Berna Ata)

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