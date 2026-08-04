Konya’da Havacılık ve Uzay Yaz Kursu Başladı

Selçuklu Sanat Eğitim Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamında faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi öğrencilerin yaz tatilini verimli ve eğitici bir şekilde geçirmeleri amacıyla “Havacılık ve Uzay Yaz Kursu” düzenleniyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bütüncül bir şekilde öğrenmesi, yeteneklerini keşfetmesi ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla kurulan Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi, yeni etkinlikler hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, ortaokul ve lise öğrencilerinin havacılık ve uzay teknolojileri alanında farkındalığını artırmak, bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek, mühendislik uygulamalarını deneyimletmek ve teknolojiye olan ilgilerini desteklemek amacıyla Havacılık ve Uzay Yaz Kursu düzenleniyor.

Sille Tabiat Okulu'nda gerçekleştirilen ve 26 Ağustos tarihine kadar haftanın üç günü devam edecek olan kursa, 12 ortaokul ve 12 lise olmak üzere toplam 24 öğrenci katılıyor. Eğitimlerde katılımcılara; havacılık ve uzay bilimlerine giriş, uçuşun temel prensipleri ve aerodinamik, roket sistemleri ve temel roket tasarımı, insansız hava araçları (İHA) ve kullanım alanları, model uçak ve roket uygulamaları, drone futbolu ve Fpv dronelar, takım çalışması, proje geliştirme ve uygulamalı atölye çalışmaları konularında eğitimler veriliyor.

Başkan Pekyatırmacı, "Çocuklarımızın her alanı deneyimleyerek fikir edinmelerini istiyoruz”

Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi ile binlerce çocuğa, gence ve yetişkine kendini geliştirme ve yeteneklerini keşfetme imkanı sunduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Gelişim Teknoloji Akademimiz açıldığı günden bu yana, çocuklar ve gençlerimiz için bilim, teknoloji, kişisel gelişim alanları gibi birçok alanda eğitim veriyor. Biz çocuklarımızın her alanda kendilerini geliştirmelerini, kişisel deneyimler edinmelerini ve sevdikleri alanları bizzat yaşayarak bulmalarını istiyoruz. Akademimiz de bu alanda onlara yardımcı olan önemli mekanlarımızdan biri. Yaz tatillerini verimli geçirmeleri adına birçok etkinlik düzenliyoruz. Geçen yaz olduğu gibi bu yaz da "Uzay ve Havacılık” temalı etkinliklerle, çocuklarımıza farklı alanlarda yeni deneyimler kazandırmak istedik. Onların bu alanlara merakı bizleri de mutlu ediyor çünkü bu merak güzel geri dönüşler almamızı sağlıyor ve çocuklarımızın da tatili verimli bir şekilde geçmiş oluyor. Bu tür etkinlikler, hem çocuklarımızın hayal dünyasını geliştiriyor hem de teknoloji ve havacılık alanındaki becerilerini ortaya çıkarıyor. Buradaki amacımız, her çocuğumuzun kendi yeteneğini keşfetmesine yardımcı olmak ve onları geleceğin mühendisleri, bilim insanları, tasarımcıları ve liderleri olma yolunda ilerlemelerini sağlamak. Çocuklarımızın geleceği adına yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu