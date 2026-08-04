Konya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon! 14 tutuklama

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 47 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak ekim yapılan haşhaş ile kenevir bitkisi ele geçirilirken, gözaltına alınan 61 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
47 Operasyonda Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi
Temmuz ayı boyunca düzenlenen operasyonlarda toplam;
101 bin 513 kök haşhaş, 50 bin 213 kök kenevir, 5 bin 402 adet sentetik ecza hapı, 1.216 gram bonzai, 190 gram kubar esrar, 45 adet bonzai emdirilmiş peçete, 20 gram metamfetamin ve
5 gram eroin ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile yasa dışı ekimi yapılan bitkilere el konulurken, olaylarla ilgili adli işlemler başlatıldı.
61 Şüpheli Yakalandı
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 61 şüpheliden 47'si, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
14 Şüpheli Tutuklandı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent genelinde operasyon ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
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Yorumlar
KL
Konya lı
9 saat önce
Tez zamanda temizlenir inşallah
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