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KONYA Haberleri

Konya’da geri sayım başladı! Yeni otopark bu caddeye yapılacak

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Konya’da geri sayım başladı! Yeni otopark bu caddeye yapılacak

Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısında ilçede devam eden yatırımlar ve planlanan projelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kılca, ulaşım, kentsel dönüşüm, sağlık ve sosyal belediyecilik başta olmak üzere birçok alanda yatırımların aralıksız sürdüğünü söyledi.

İlçenin her noktasında vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projeleri kararlılıkla hayata geçirdiklerini belirten Başkan Kılca, Karatay'ın ihtiyaçlarına yönelik yeni yatırımların da hazırlık aşamasında olduğunu ifade etti.

AZİZİYE CADDESİ'NE 8 BİN METREKARELİK OTOPARK

Başkan Hasan Kılca, ilçe merkezindeki otopark sorununu önemli ölçüde azaltacak yeni projeye ilişkin de bilgi verdi. Aziziye Caddesi üzerinde yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda planlanan otopark projesinde kamulaştırma çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Kılca, kalan işlemlerin tamamlanmasının ardından yapım sürecinin başlayacağını açıkladı.

BÖLGENİN OTOPARK İHTİYACINA ÇÖZÜM OLACAK

Yeni otopark yatırımının özellikle şehir merkezindeki araç yoğunluğunu azaltması ve vatandaşların park sorununa kalıcı çözüm sunması hedefleniyor. Başkan Hasan Kılca, projenin tamamlanmasıyla birlikte Aziziye Caddesi ve çevresindeki ulaşımın daha düzenli hale geleceğini belirterek, Karatay'ın ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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