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KONYA Haberleri

Konya’da büyük destek! 50 bin liraya kadar katkı

Konya’da büyük destek! 50 bin liraya kadar katkı

Konya Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği projelerle gençlerin eğitim hayatını sosyal, kültürel ve akademik açıdan desteklemeyi sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 5 üniversitesi ve yaklaşık 130 bin üniversite öğrencisiyle önemli bir eğitim şehri olduğunu belirterek, öğrenci dostu uygulamaların her geçen gün arttığını söyledi.

Başkan Altay, üniversite tercihinde eğitim kalitesinin yanı sıra öğrencilerin yaşayacağı şehrin sunduğu imkanların da büyük önem taşıdığını ifade ederek, Konya'nın güvenli yapısı, güçlü ulaşım ağı ve sosyal yaşam olanaklarıyla gençlere önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

GENÇ KÜLTÜR KART İLE ÜCRETSİZ ETKİNLİK İMKANI

Başkan Altay, Genç Kültür Kart Programı sayesinde öğrencilerin yıl boyunca konser, tiyatro, sinema gösterimleri ve sahne performansları gibi birçok kültür ve sanat etkinliğine ücretsiz katılabildiğini söyledi. Ayrıca festivaller, doğa kampları, yurt içi ve yurt dışı gezileriyle gençlerin yeni deneyimler kazanmasının ve sosyal bağlarını güçlendirmesinin hedeflendiğini belirtti.

ÖĞRENCİ PROJELERİNE 50 BİN LİRAYA KADAR DESTEK

Konya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yalnızca etkinliklere katılmasını değil, aynı zamanda üretmesini de teşvik ediyor. Genç Kültür Kart bünyesinde yürütülen Proje Destek Programı kapsamında üniversite öğrencileri ve öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan sosyal, kültürel, sanatsal, teknolojik ve yenilikçi projelere 50 bin liraya kadar ayni destek sağlanıyor. Bu destekle gençlerin fikirlerini hayata geçirmeleri ve üniversite yıllarında önemli deneyimler kazanmaları amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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