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KONYA Haberleri

Konya’nın 3 büyük ilçesinde görev değişimi!

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’nın 3 büyük ilçesinde görev değişimi!

AK Parti Konya teşkilatlarında değişim süreci devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Konya'nın büyük ilçeleri arasında yer alan Akşehir, Kulu ve Ereğli ilçe başkanlıklarında görev değişimi yaşanıyor. Gözler şimdi açıklanacak yeni isimlere çevrildi.

Üç ilçede görev değişimi

AK Parti teşkilatlarında yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Erol, Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam ve Kulu İlçe Başkanı Adil Görgülü görevlerinden ayrılıyor. Söz konusu değişimlerin ardından ilçe teşkilatlarında yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

(AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Erol)

Yeni ilçe başkanları yakında açıklanacak

Görev değişimlerinin ardından parti genel merkezi ile il teşkilatının yürüttüğü değerlendirme sürecinin devam ettiği öğrenildi. Yeni ilçe başkanlarının yapılacak resmi açıklamayla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

(Kulu İlçe Başkanı Adil Görgülü)

(Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam)

(Berna Ata)

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