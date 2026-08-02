Filistin konvoyu Konya’da!

Filistin'e destek amacıyla Türkiye genelinde düzenlenen Filistin Kara Konvoyu, 4 Ağustos Salı günü Konya'da vatandaşlarla buluşacak. Konvoy kapsamında karşılama programı, şehir içi kortej geçişi ve Mevlana Kültür Merkezi'nde miting gerçekleştirilecek.
TÜRK YILDIZLARI PARKI'NDA KARŞILAMA YAPILACAK
Program, saat 18.00'de Ankara Yolu üzerindeki Türk Yıldızları Parkı'nda düzenlenecek karşılama etkinliğiyle başlayacak. Katılımcılar burada bir araya geldikten sonra şehir içi konvoyu için hazırlıklarını tamamlayacak.
Saat 19.15'te başlayacak konvoyun, Ankara Yolu - Alaaddin - Mevlana güzergâhını takip ederek miting alanına ulaşması planlanıyor.
MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ'NDE MİTİNG DÜZENLENECEK
Programın son bölümünde ise saat 20.30'da Mevlana Kültür Merkezi Açık Sema Alanı'nda miting gerçekleştirilecek. Etkinlikte Filistin'e destek mesajlarının verilmesi ve katılımcıların bir araya gelmesi bekleniyor.
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