Menfeze çarpan otomobil devrildi: 2 ölü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde otomobilin menfeze çarparak devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
S.Ö'nün kullandığı otomobil, D-100 kara yolu Yazıçam mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Neriman Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü ile 4 kişi sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Erva Ö. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle Samsun-İstanbul istikametinde trafik akışına kapanan yol, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları, Tosya Jandarma Komutanlığı ve Tosya Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu temizlenerek açıldı.
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