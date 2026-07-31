Tartışma kanlı bitti! 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti O anlar kamerada
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Bıçaklanan şahsın olay yerinden uzaklaşırken yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, Murat Y. (38), çıkan tartışma sırasında Sergen Güler'i (32) karnından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesinin ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Sergen Güler, Kalender Mustafa Sokak üzerinde yere yığıldı. Kanlar içinde kalan Güler'i gören çevredeki esnaflar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Sergen Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından çalışma başlatan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güler'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze, defnedilmek üzere memleketi Manisa'ya gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son anları kameraya yansıdı
Öte yandan bıçaklanan Güler'in olay yerinden ayrılırken yere düştüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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