Konya’da günlerce tır ve kamyonlar çalıştı! Baştan sona yenilendi

Konya'nın Karapınar ilçesinin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Acıgöl'de yürütülen yol ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Yol genişletme, aydınlatma, zemin iyileştirme ve asfalt çalışmalarının sona ermesiyle birlikte bölge daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısına kavuştu.

ASFALT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Karapınar Belediyesi tarafından etaplar halinde yürütülen çalışmalar kapsamında Acıgöl yolunda genişletme, aydınlatma ve zemin hazırlıkları tamamlandı. Son olarak gerçekleştirilen asfalt serimiyle birlikte ulaşım ağı modern bir görünüme kavuşurken, bölgenin turizm potansiyelini artıracak önemli bir yatırım daha hayata geçirildi.

ÇALIŞMALAR ÖNCESİNDE ZİYARETÇİLERE UYARI YAPILMIŞTI

Belediye, çalışmalar başlamadan önce yaptığı açıklamada Acıgöl'de altyapı ve ulaşım yatırımlarının yeni bir aşamaya geçtiğini duyurmuş, yol genişletme, aydınlatma ve zemin hazırlıklarının ardından asfalt çalışmalarına başlanacağını açıklamıştı. Çalışmaların güvenli şekilde yürütülebilmesi amacıyla Acıgöl, 20 Temmuz 2026 ile 25 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçici olarak ziyaretçilere kapatılmış, vatandaşlardan belirtilen tarihler boyunca bölgeye gitmemeleri istenmişti. Planlanan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Acıgöl yeniden ziyaretçilerin kullanımına açıldı.

BAŞKAN ÖNAL: "MEMLEKETİMİZE OLAN SEVDAMIZLA DURMADAN, YORULMADAN"

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, tamamlanan çalışmaları değerlendirerek, "Memleketimize olan sevdamızla durmadan, yorulmadan..." ifadelerini kullandı. Önal, Acıgöl'ün ilçenin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, gerçekleştirilen yatırımların hem vatandaşlara hem de bölgeyi ziyaret eden misafirlere uzun yıllar hizmet edeceğini söyledi.

Başkan Önal, Acıgöl'ün yenilenen yolları ve modern altyapısıyla Karapınar'a değer katmaya devam edeceğini ifade etti.

(Meltem Aslan)