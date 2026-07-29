Konya’da şiddetli rüzgar yangına yol açtı!

Konya'nın Karapınar ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, otluk alanda yangına yol açtı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alınırken, yangının ağaçlık alana sıçraması önlendi.
VATANDAŞLARIN İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Yangın, Pınarbaşı Mahallesi'nde Şehitler Anıtı'nın hemen yanındaki otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
ALEVLER ORMANLIK ALANA ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüme riski taşıyan yangına zamanında müdahale etti. Yoğun çalışma sonucunda alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çevredeki ağaçlık alana sıçraması önlenirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
(Meltem Aslan)