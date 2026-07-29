UCLG-MEWA forumunda tarım çalışma grubu toplantısı sona erdi

Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 11 ülkeden 136 katılımcının yer aldığı UCLG MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu tamamlandı.

Selçuklu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen UCLG MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu'nda Gıda ve Tarım Çalışma Grubu Toplantısı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Çalışma grubunun ilk toplasında belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırma, başarılı uygulamaları görünür hâle getirme ve ortak projelerin geliştirilmesi gibi önemli konuların altı çizildi. Toplantıya UCLG MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ın yanı sıra çalışma grubu üyeleri katıldı.

Başkan Pekyatırmacı: "Yerel üretimin desteklenmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor”

Yeni bir çalışma grubunun faaliyetlerini başlatmanın ötesinde, bölgenin geleceğini doğrudan ilgilendiren gıda, tarım ve yerel kalkınma alanlarında ortak bir siyasi irade ortaya koyduklarının altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı;" Gıda meselesi, tarımsal üretim başlığıyla sınırlı değerlendirilemeyecek kadar kapsamlı bir konu. Gıda; iklim politikalarının, ekonomik kalkınmanın, sosyal adaletin, halk sağlığının ve şehirlerimizin geleceğe karşı dayanıklılığının temel unsurlarından bir tanesi. İklim değişikliği, kuraklık, su kaynakları üzerindeki baskı, üretim maliyetleri ve tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, şehirlerin gıda sistemlerinin planlı, dirençli ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetilmesinin zorunluluğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu süreçte belediyeler olarak üreticimizi destekleyen, doğal kaynaklarımızı koruyan, sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştıran ve sürdürülebilir üretimi teşvik eden çalışmaları hep birlikte güçlendirmemiz gerekiyor. Yerel üretimin desteklenmesi, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve gıda arz güvenliğinin korunması, geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. Bu anlayışla çalışma grubumuzun, belediyelerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artıran, başarılı uygulamaları görünür hâle getiren ve ortak projelerin geliştirilmesine katkı sunan güçlü bir platform olacağına inanıyorum. Öncelikle şehirlerimizin gıda sistemlerini analiz etmeli; üretim kapasitesini, tüketim alışkanlıklarını, kırılgan grupların ihtiyaçlarını ve olası riskleri doğru biçimde ortaya koymalıyız. Çünkü ölçemediğimiz bir sorunu yönetmemiz maalesef mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

"Çalışma grubumuzun ortak projelerin geliştirilmesine katkı sunan güçlü bir platform olacağına inanıyorum”

Yerel üreticinin desteklenmesini sosyal yardım politikalarından ayrı düşünülemeyeceğini söyleyen Başkan Pekyatırmacı: "Belediyelerin satın alma gücünü yerel üretimi destekleyecek şekilde kullanması, üretici kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve sağlıklı gıdaya erişimin yaygınlaştırılması önemli önceliklerimiz arasında olmalı. Diğer taraftan gıda israfıyla mücadeleyi temel bir yerel yönetim politikası hâline getirmeliyiz. Üretilen her gıdanın, kullanılan her damla suyun ve harcanan her emeğin korunması gerektiğini unutmamalıyız. Bu anlayışla çalışma grubumuzun, belediyelerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artıran, başarılı uygulamaları görünür hâle getiren ve ortak projelerin geliştirilmesine katkı sunan güçlü bir platform olacağına inanıyorum. Yerel yönetimlerin bu alanda birbirinden öğreneceği çok kıymetli tecrübeler, paylaşacağı çok değerli uygulamalar bulunuyor. Bu birikimi ortak akıl anlayışıyla değerlendirmek, bölgemiz adına önemli kazanımlar sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde üreticilerimizi destekleyen uygulamaları yaygınlaştırmayı, gıda israfının azaltılmasına yönelik çalışmaları geliştirmeyi ve sürdürülebilir gıda sistemlerine katkı sunacak projeleri birlikte hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak üstlendiğimiz çalışma grubu başkanlığını önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Farklı ülkelerden ve farklı ölçeklerdeki belediyelerimizin tecrübelerini bir araya getirerek ortak projeler geliştirilmesine, iyi uygulamaların paylaşılmasına ve bölgemiz için güçlü bir iş birliği zemini oluşturulmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki bugün yapacağımız değerlendirmeler ve alacağımız kararlar, çalışma grubumuzun gelecekte yürüteceği çalışmalara güçlü bir başlangıç oluşturacak. Çalışma grubumuzun bölgemiz, yerel yönetimlerimiz ve tüm paydaşlarımız adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman; "Asıl hedefimiz; üyelerimiz arasında sürekli bir bilgi paylaşım mekanizması oluşturmak”

İlk kez UCLG-MEWA Gıda ve Tarım Çalışma Grubu çatısı altında bir araya geldiklerini ifade eden UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, "Bu toplantıyı, bölgemizde gıda sistemleri, tarım ve yerel kalkınma alanlarında daha güçlü bir iş birliğinin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. MEWA Bölgesi; kuraklık, su kıtlığı, iklim değişikliği, hızlı kentleşme, göç hareketleri ve artan nüfus baskısı gibi birçok zorlukla aynı anda karşı karşıyadır. Bu gelişmeler yalnızca tarımsal üretimi değil; kentlerimizin yaşam kalitesini, ekonomik yapısını ve sosyal istikrarını da doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla bugün gıda sistemlerini konuşurken aslında kentlerimizin geleceğini konuşuyoruz. Dirençli şehirleri konuşuyoruz. Sürdürülebilir kalkınmayı konuşuyoruz. En önemlisi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini konuşuyoruz. Bu noktada yerel yönetimlerin rolü her geçen gün daha da güçlenmektedir. Artık belediyeler yalnızca altyapı hizmeti sunan kurumlar değildir. Yerel yönetimler aynı zamanda yerel üretimi destekleyen, kırsal kalkınmayı teşvik eden, üretici ile tüketici arasında köprü kuran, gıda israfını azaltan, iklim dostu uygulamaları hayata geçiren ve toplumun en kırılgan kesimlerinin güvenli gıdaya erişimini sağlayan önemli aktörlerdir. Asıl hedefimiz; üyelerimiz arasında sürekli bir bilgi paylaşım mekanizması oluşturmak, iyi uygulamaları görünür kılmak, ortak projeler geliştirmek, uluslararası iş birliklerini artırmak ve bölgemizin ortak sesini küresel platformlarda daha güçlü şekilde duyurmaktır. UCLG-MEWA olarak biz de tam bu anlayışla hareket ediyoruz” dedi.

Rektör Turan, "Gıdasını üreten ülkeler, geleceğin güçlü ülkeleri olacaktır”

Gıda güvenliği ve tarımın gelecek adına en fazla kaygı duyulması ve üzerinde düşünülmesi gereken hususlardan biri olduğunu ifade eden Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, "Böyle bir yapının içerisinde çözümler üretmeye çalışan bir kurum olarak yerel yönetimlerle ya da bu gibi platformlarla, yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlarla iş birlikleri yapmak, projeleri geliştirmek çabasındayız. Gıda güvenliği artık sadece tarımın konusu değil, ekonominin, çevrenin, sağlığın konusudur. Zira kuraklık, su kıtlığı, toprak verimliliğinin azalması, hızla artan kent nüfusu, küresel salgınlar ve savaşlar bunların tamamı bize aynı gerçeği göstermektedir. Gıdasını üretebilen ülkeler geleceğin güçlü ülkeleri olacaktır. Dolayısıyla tam bu noktada hem üniversitelere hem yerel yönetimlere büyük işler düşüyor. Gıda güvenliği, tarım sistemleri ya da tarım sorunları noktasında artık yapay zekayı, robotları, biyoteknolojiyi, veri analizini, uzaktan algılamayı, gıda mühendisliğini, lojistiği, uluslararası ticareti, bunları hepsini içine alan disiplinler arası bir sorun yumağıyla uğraşmak zorundayız. Tabii ki dijital tarım ve akıllı üretim teknolojileri, yapay zeka destekli karar sistemleri, hassas tarım uygulamaları, veri temelli üretim yönetimleri bütün bunlar gıda güvenliği ve tarım sorunlarıyla uğraşan üniversitelerin üzerinde durması gereken hususlardır. Selçuklu Belediyemizin yenilikçi yaklaşımı bu MEWA bölgesine örnek oluşturacak, prototip oluşturacak bir sistem bir bakış açısı ya da bir paradigma oluşturacaktır” dedi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar," Sürdürülebilir bir tarımın ancak bilgi, teknoloji ve yerel yönetimlerin güçlü iş birlikleriyle mümkün olduğuna inanıyoruz”

UCLG MEWA Çevre Komitesi bünyesinde faaliyet gösteren Gıda ve Tarım Çalışma Grubu'nun Eş Başkanı olarak bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar," Bugün burada yalnızca tarımı ve gıda üretimini konuşmak için değil; aynı zamanda kentlerimizin geleceğini, toplumlarımızın iklim krizine karşı dayanıklılığını, doğal kaynaklarımızın korunmasını ve gelecek nesillere bırakacağımız yaşam kalitesini birlikte değerlendirmek üzere bir araya geldik. Son yıllarda iklim değişikliği, kuraklık, su kaynaklarının azalması, biyolojik çeşitliliğin kaybı, küresel ekonomik dalgalanmalar ve gıda tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, yerel yönetimlerin bu alandaki sorumluluğunu her zamankinden daha görünür ve daha önemli hâle getirmiştir. Artık biliyoruz ki gıda güvenliği yalnızca tarım politikalarının değil; aynı zamanda şehir planlamasının, çevre yönetiminin, su kaynaklarının etkin kullanımının, sosyal dayanışmanın ve sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Yerel yönetimler olarak üreticiyi destekleyen, doğal kaynakları koruyan, suyun verimli kullanımını teşvik eden, gıda israfını azaltan, yerel üretimi güçlendiren ve vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir gıdaya erişimini kolaylaştıran politikalar geliştirmek zorundayız. Sürdürülebilir bir tarımın ancak bilgi, teknoloji ve yerel yönetimlerin güçlü iş birlikleriyle mümkün olduğuna inanıyoruz. İşte bu nedenle UCLG-MEWA çatısı altında oluşturduğumuz Gıda ve Tarım Çalışma Grubu, belediyeler arasında deneyim paylaşımını artıran, iyi uygulama örneklerini görünür kılan ve ortak projelerin geliştirilmesine zemin hazırlayan son derece değerli bir platformdur” şeklinde konuştu.

UCLG MEWA YENİLİKÇİLİK VE GIDA SİSTEMLERİ FORUMU SELÇUKLU'DA ORTAK GELECEK VİZYONUYLA TAMAMLANDI

Yerel yönetimlerin sürdürülebilir gıda sistemleri ve yenilikçi şehircilik vizyonunu ele aldığı UCLG MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu kapanış programıyla sona erdi. Yenilikçi yaklaşımlar ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin ele alındığı forum, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yaptığı kapanış konuşmaları ile tamamlandı.

Başkan Pekyatırmacı, "Ortak anlayışımızın UCLG-MEWA çatısı altında yürütülecek çalışmalara güç katacağına yürekten inanıyorum”

İki gün boyunca gerçekleştirdikleri UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu'nun sona erdiğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Forumumuz süresince yenilikçilik, girişimcilik, gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ve yerel yönetimlerin geleceğine ilişkin birçok önemli konuyu değerlendirme imkânı bulduk. Farklı ülkelerden gelen belediye başkanlarımızın, yerel yönetim temsilcilerimizin, akademisyenlerimizin ve alanında uzman isimlerin ortaya koyduğu görüşler, hepimiz adına son derece kıymetli oldu. İnanıyorum ki bu forum boyunca gerçekleştirilen fikir alışverişleri, kurulan yeni ilişkiler ve paylaşılan tecrübeler, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek ortak projelere ve güçlü iş birliklerine önemli katkılar sağlayacaktır. Forumumuz kapsamında Yenilikçilik ve Girişimcilik Komitemizin Başkanlık Divanı ile Gıda ve Tarım Çalışma Grubumuzun ilk toplantılarını da gerçekleştirdik. Bu toplantılarla birlikte önümüzdeki döneme ilişkin yol haritalarımızı değerlendirdik, ortak hedeflerimizi ele aldık ve birlikte yürüteceğimiz çalışmaların temelini oluşturduk. Ortak anlayışımızın, UCLG-MEWA çatısı altında yürütülecek çalışmalara güç katacağına ve bölgemizdeki yerel yönetimler arasındaki dayanışmayı daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Başta UCLG-MEWA Genel Sekreterimiz Sayın Dr. Mehmet Duman olmak üzere, toplantılarımıza katkı sunan tüm konuşmacılarımıza, kurum temsilcilerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Forum sonrasında gerçekleştireceğimiz saha ziyaretleriyle Selçuklu Belediyemizin eğitimden kültür sanata, sağlıktan spora, teknolojiden sosyal belediyeciliğe kadar farklı alanlarda yürüttüğü çalışmaları sizlerle paylaşma imkânı bulacağız. Bu ziyaretlerin de belediyelerimiz arasında yeni fikirlerin paylaşılmasına ve güzel iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle UCLG MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu'nun bölgemiz, ülkelerimiz ve bütün katılımcılar adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyor; hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyor, katılımlarınız için teşekkür ediyorum ” dedi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman;" Bu toplantı sadece bir etkinlik değil, geleceğe yön verecek gerçek bir iş birliği”

İki gün süren yoğun forumun verimli bir şekilde geçtiğini dile getiren UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman; "Dün başlayan bu yolculuk, bugün burada, birlikte ürettiğimiz fikirler, kurduğumuz ortaklıklar ve attığımız somut adımlarla anlamlı bir noktaya ulaştı. Bu forumu bizlere gönülden açan Selçuklu Belediyesi'ne ve Sayın Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya şükranlarımı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Gösterilen samimi misafirperverlik, özenli organizasyon ve hissettirilen sıcak ev sahipliği, bu forumu unutulmaz kılmıştır. Geride bıraktığımız toplantılar sadece bir etkinlik dizisi değil, bölgemizin geleceğine yön verecek gerçek bir iş birliği zemini sağlamıştır. Yenilikçilik ve Girişimcilik Komitemizin Başkanlık Divanı Toplantısında aldığımız kararlar, yerel yenilikçilik ekosistemlerini güçlendirme yönündeki ortak kararlılığımızı bir kez daha ortaya koydu. Üst düzey diyalog ve panel oturumlarında paylaşılan belediye deneyimleri, başarı hikayelerinin yalnızca ilham vermekle kalmayıp, karşılıklı öğrenmenin ne kadar güçlü bir araç olduğunu bizlere hatırlattı. Bu forumun belki de en kıymetli kısmı, UCLG-MEWA Gıda ve Tarım Çalışma Grubu'nun kuruluş toplantısıydı. Burada atmış olduğumuz bu adım, gıda güvenliğini ve sürdürülebilir tarımı artık yerel yönetim gündeminin kalıcı ve kurumsal bir parçası hâline getirmiştir. Bu çalışma grubunun, önümüzdeki dönemde üye belediyelerimiz arasında somut iş birliklerine, ortak projelere ve politika önerilerine dönüşeceğine yürekten inanıyorum. Bugün gerçekleştireceğimiz saha ziyaretlerinin de bizlere Selçuklu'nun yenilikçilik vizyonunu yerinde görme fırsatı vereceğine ve yerel yönetimlerin doğru vizyon ve kararlılıkla neler başarabileceğinin bir kanıtı olacağına inanıyorum. Şimdi bizlere düşen, burada konuşulanları eyleme dönüştürmek. Bu forum boyunca kurduğumuz bağların, sadece bu salonda kalmayıp kentlerimize, belediyelerimize ve topluluklarımıza somut faydalar olarak yansımasını ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu'nun sonunda, hepinize kentlerinizde başarılarla dolu bir dönem diliyorum” şeklinde konuştu.

UCLG MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu