Konya’da oltasını kurtarmak isterken can vermişti! Kosalak yarın toprağa verilecek

Konya'nın Akören ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknikte oltasını kurtarmak isterken gölete düşerek hayatını kaybeden 39 yaşındaki İbrahim Kosalak'ın cenaze programı belli oldu.
Oltasını almak isterken göle düştü!
Edinilen bilgiye göre, Akören Göleti'nde meydana gelen olayda suya düşen oltasını almak isterken dengesini kaybederek gölete düşen ve yapılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşılan İbrahim Kosalak, yarın öğle namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.
Yarın toprağa verilcek
Kosalak'ın cenazesi, yarın öğle namazının ardından Çumra ilçesinde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.