Konyalı avukat vefat etti

Konya Baro Başkanlığı, meslektaşlarından Avukat Mustafa Çalışkan'ın vefat ettiğini duyurdu. Baro tarafından yayımlanan taziye mesajında, merhum avukat için rahmet dilenirken ailesine ve tüm hukuk camiasına başsağlığı temennisinde bulunuldu.
HUKUK CAMİASINI YASA BOĞDU
Yapılan paylaşımda, "Meslektaşımız Av. Mustafa Çalışkan'ı ebediyete uğurladık. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Konya Baro Başkanlığı'nın paylaşımı, hukuk camiasında üzüntüyle karşılanırken, Avukat Mustafa Çalışkan'ın vefatı nedeniyle sevenleri ve meslektaşları da taziye mesajları yayımladı.
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