Konya’daki ölümlü kazada YENİ GELİŞME! Anne ve kızı hayatını kaybetmişti

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde geçtiğimiz günlerde Fetih Caddesi'nde meydana gelen ve anne ile kızının hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Kaza sonrası gözaltına alınan ticari taksi sürücüsü Hasan K., 14 gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Kaza, Fetih Caddesi ile Büyükkumköprü Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana gelmişti. Altıyol Kavşağı istikametine seyreden 42 TT 154 plakalı ticari taksinin sürücüsü Hasan K., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarpmış, ardından park halindeki araçlara çarparak durabilmişti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Dilek Ö. (53) ile kızı Ecrin Ö. (13)'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Kazada yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
GÜVENLİK KAMERASI KAZAYI SANİYE SANİYE KAYDETTİ
Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, ticari taksinin kontrolden çıkarak önce kaldırımda yürüyen anne ve kıza çarptığı, ardından park halindeki araçlara savrulduğu anlar yer aldı.
Görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Tedavisinin tamamlanmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Hasan K., kazadan 14 gün sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Meltem Aslan)