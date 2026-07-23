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KONYA Haberleri

Konya’nın LGS şampiyonu tercihini yaptı! İlk sıraya o okulu yazdı

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Konya’nın LGS şampiyonu tercihini yaptı! İlk sıraya o okulu yazdı

Konya'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Mahmut Yıldırım, öğrenimine Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam etmek istiyor.

Yıldırım, kendini geliştirebileceğine inandığı için dört yıl önce Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu'nda eğitimine başladığını söyledi.

Ortaokulun ilk yılından itibaren dersleri dinleme ve düzenli ders çalışma alışkanlığının bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, "8. sınıftayken okulun destek programını kullanarak düzenli çalışmayı sürdürdüm. İlk dönem günlük 170-200 soru çözüyordum. İkinci dönem 250-300 soruya çıktı. Son ay 300-330 soru çözerek devam ettim." dedi.

Sınava ikizi Eymen ile hazırlandığına değinen Yıldırım, birbirlerine verdikleri destekle başarıyı yakaladıklarını kaydetti.

Yıldırım, tam puan almanın heyecanını hala yaşadığını belirterek, "Genetik mühendisliği okumayı düşünüyorum. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tercih ettim. Okulun güçlü bir ağı var. Kendini bu alanda kanıtlamış bir okul. Kurs imkanlarından bilim üslerine kadar birçok imkanı bulunuyor. İstanbul'da olması, iletişim ağımızı geliştirecek. Yurt içi ve dışı programları olduğu için de bu liseyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.

 "Çok gurur verici bir şey"

Kardeşiyle aynı okuldan mezun olan Eymen Yıldırım da 8 yıllık eğitim hayatları boyunca kardeşiyle birbirlerine destek olduklarını dile getirdi.

LGS'de yüzde 1,09'luk dilime girdiğini anlatan Yıldırım, Konya Mahmut Sami Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ilk tercihi olduğunu söyledi.

Anne Sema Yıldırım da oğulları Mahmut ve Eymen'in düzenli ders çalışma programlarına uyduğunu ifade etti.

Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Haşim Akın da okul olarak, öğrencilere her türlü desteği verdiklerini vurgulayarak, "Öğrencilerimiz güzel çalıştı, öğretmen arkadaşlarımız da başarıları için gereken desteği fazlasıyla verdi. Biz onları çok daha güzel yerlerde göreceğiz ve her gördüğümüzde ayrı bir mutluluk hissedeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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