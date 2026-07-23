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KONYA Haberleri

Konya’da Başkan Altay “Parklarda Şenlik Var’’ etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi

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Konya’da Başkan Altay “Parklarda Şenlik Var’’ etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Parklarda Şenlik Var” etkinliğine katılarak çocukların coşkusuna ortak oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen "Parklarda Şenlik Var” etkinliğinde çocuklar aileleriyle birlikte yazın tadını çıkarıyor. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Ihlamur Park'ında düzenlenen etkinliğe katılarak çocukların ve ailelerin yaz tatili coşkusuna ortak oldu. 

"PARKLARIMIZ CIVIL CIVIL”

Çocuklarla sohbet ederek oyunlarına eşlik eden Başkan Altay, yaz aylarının gelmesiyle birlikte parklarda yaşanan yoğunluğu eğlenceye dönüştürmek adına 34 gün boyunca her gün farklı bir parkta çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. 

Amaçlarının mahalle kültürünün artması, çocukların keyifli vakit geçirmeleri ve bir hatıra kalması olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Elhamdülillah ki Konya'da bu nitelikte organizasyon yapacağımız 34 parkımız var ve parklarımız cıvıl cıvıl. Tüm vatandaşlarımızı parklarımızdaki etkinliklerimize davet ediyoruz, çocuklarıyla birlikte güzel zaman geçirmiş olacaklar. Yaz ayı boyunca Konyalılarla birlikte olmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bu akşam 3'üncü parkımızdayız. İlan ettiğimiz tarihlerde parklarımıza gelerek çocuklarımızın iyi vakit geçirmelerini sağlamış olacağız. Tüm hemşehrilerimizi parklarımızı daha aktif kullanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENİYOR

Etkinlikte çok güzel vakit geçirdiklerini ve doyasıya eğlendiklerini belirten çocuklar da, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

"Parklarda Şenlik Var” etkinliği kapsamında çocuklar: geleneksel ve ahşap oyunlar, sportif etkinlikler, yüz boyama, ahşap boyama, bileklik yapımı, akıl ve zekâ oyunları ile birçok eğlenceli ve eğitici aktiviteye katılarak aileleriyle birlikte yaz tatilinin tadını çıkarıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Parklarda Şenlik Var” etkinliği, 19 Eylül 2026'ya kadar merkezdeki 34 farklı parkta devam edecek.

Etkinlikler hafta içi 18.00 – 23.00, hafta sonu ise 09.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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