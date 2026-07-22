Konya Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi tramvay hattında son durum ne?

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Şehir hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi Tramvay Projesi kapsamında hastanenin arka tarafında kalan ve demir yolu hattına paralel uzanan yaklaşık 2 kilometrelik Şehit Burak Aydoğan Caddesi’nde çevre yolundan hastaneye gidiş istikametinin asfaltını yeniledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Projesi'nin birinci etabı olan Şehir Hastanesi–Yeni Sanayi Sitesi tramvay hattı güzergâhında yer alan yolların ulaşım altyapısını da güçlendiriyor.

"Büyük ilerleme kaydettik''

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri 21.1 kilometrelik Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, projenin birinci etabı olan ve yapımını Büyükşehir'in üstlendiği 11.1 kilometrelik Şehir Hastanesi–Yeni Sanayi Sitesi Hattı'nda da büyük ilerleme kaydettiklerini söyledi.

"Bölgenin ulaşım standardını yükselttik''

Hat boyunca yürüttükleri çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan noktalarda yol altyapısını güçlendirerek asfalt yenilemelerini de gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Bu doğrultuda, Şehir Hastanesi'nin arka tarafında yer alan ve demir yolu hattına paralel uzanan yaklaşık 2 kilometrelik, 6,5 metre genişliğe sahip Şehit Burak Aydoğan Caddesi'nde çevre yolundan hastaneye gidiş istikametinde bir süredir yürüttüğümüz asfalt yenileme çalışmasını tamamlayarak caddeyi trafiğe açtık. Ayrıca yolun Ereğli Çevre Yolu ile bağlantısını sağlayan kavşağın da asfaltını yenileyerek bölgenin ulaşım standardını yükselttik. Bu bölgede yaptığımız çalışma için 3 bin ton asfalt malzemesi kullanırken tüm aşamalarıyla yolun maliyeti 15 milyon lirayı buldu. Bu yolu kullanan sürücülerimiz artık daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısından faydalanacak. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu