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KONYA Haberleri

Konya’da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Konya’da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Konya’nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Hastane Caddesi üzeri Mehmet Akif Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, C.I. idaresindeki 42 YY 436 plakalı otomobil ile G.T. idaresindeki 42 ADN 820 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 42 ADN 820 plakalı otomobil yan yattı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada araç sürücüsü G.T. ile bir yolcu yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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