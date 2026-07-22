Konya’da eşine dehşeti yaşattı! Korkunç olayda YENİ GELİŞME

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde Mart 2025'te meydana gelen olayda, hakkında şiddetli geçimsizlik nedeniyle uzaklaştırma kararı bulunan Osman U.(54), eşi Dilek U.'un (49) çocuklarıyla birlikte yaşadığı eve gitti. İddiaya göre Osman U., kaçmasını engellemek için eşinin bacaklarının üzerine oturduktan sonra Dilek U.'u defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan ve 3 çocuk annesi olan Dilek U., hastanede uzun süre tedavi gördükten sonra taburcu edilirken, gözaltına alınan Osman U. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

TEHDİTLER İDDİANAMEYE GİRDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Osman U. hakkında "eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, zincirleme şekilde "tehdit" ve "hakaret" suçlarından ise 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, sanığın eşine "Şerefsiz, seni öldürürüm" diyerek tehditte bulunduğu, bunun üzerine Dilek U.'un hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. Ancak Osman U.'un uzaklaştırma kararına rağmen tehditlerini sürdürdüğü ve eşine "Sen ayrıldığın gün bittin" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

MAHKEMEDEN İNDİRİMSİZ CEZA

Konya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Osman U. son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığı "eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan suçlu bularak herhangi bir indirim uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararla birlikte sanığın, hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yargılama da ilk derece mahkemesinde sonuçlanmış oldu.

OLAY KAMUOYUNDA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mart 2025'te yaşanan saldırı, Konya'da ve kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Ağır yaralanan Dilek U.'un uzun süren tedavisinin ardından taburcu edilmesiyle birlikte dava süreci devam etmiş, mahkemenin verdiği 18 yıllık hapis cezasıyla dosyada karar açıklanmış oldu.

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi