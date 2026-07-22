GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,266 TL
EURO
53,863 TL
STERLİN
63,346 TL
GRAM
6.238 TL
ÇEYREK
10.282 TL
YARIM
20.439 TL
CUMHURİYET
40.472 TL
KONYA Haberleri

Konya’da eşine dehşeti yaşattı! Korkunç olayda YENİ GELİŞME

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da eşine dehşeti yaşattı! Korkunç olayda YENİ GELİŞME

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde Mart 2025'te meydana gelen olayda, hakkında şiddetli geçimsizlik nedeniyle uzaklaştırma kararı bulunan Osman U.(54), eşi Dilek U.'un (49) çocuklarıyla birlikte yaşadığı eve gitti. İddiaya göre Osman U., kaçmasını engellemek için eşinin bacaklarının üzerine oturduktan sonra Dilek U.'u defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan ve 3 çocuk annesi olan Dilek U., hastanede uzun süre tedavi gördükten sonra taburcu edilirken, gözaltına alınan Osman U. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

TEHDİTLER İDDİANAMEYE GİRDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Osman U. hakkında "eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, zincirleme şekilde "tehdit" ve "hakaret" suçlarından ise 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, sanığın eşine "Şerefsiz, seni öldürürüm" diyerek tehditte bulunduğu, bunun üzerine Dilek U.'un hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. Ancak Osman U.'un uzaklaştırma kararına rağmen tehditlerini sürdürdüğü ve eşine "Sen ayrıldığın gün bittin" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

MAHKEMEDEN İNDİRİMSİZ CEZA

Konya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Osman U. son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığı "eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan suçlu bularak herhangi bir indirim uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararla birlikte sanığın, hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yargılama da ilk derece mahkemesinde sonuçlanmış oldu.

OLAY KAMUOYUNDA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mart 2025'te yaşanan saldırı, Konya'da ve kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Ağır yaralanan Dilek U.'un uzun süren tedavisinin ardından taburcu edilmesiyle birlikte dava süreci devam etmiş, mahkemenin verdiği 18 yıllık hapis cezasıyla dosyada karar açıklanmış oldu.

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER