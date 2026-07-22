Trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin TL ceza

Başakşehir’de trafikte yaşanan tartışmada araçlarından inerek saldırı amacıyla hareket ettikleri tespit edilen iki sürücüye toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulan sürücülerin araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeki sürücüler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçlarından inip birbirlerine hakarette bulunan taraflardan birinin şikâyeti üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, 34 LAD 436 plakalı aracın sürücüsünün Akın A., 34 NLH 338 plakalı aracın sürücüsünün ise Abdulfattah U. olduğu tespit edildi.
İki sürücüye toplam 360 bin TL ceza
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında, saldırı amacıyla araçtan indikleri tespit edilen Akın A. ve Abdulfattah U.'a ayrı ayrı 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Böylece iki sürücüye toplam 360 bin TL cezai işlem gerçekleştirildi. Her iki sürücünün de ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandıkları araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.
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