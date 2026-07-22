En düşük emekli aylığının artırılmasını içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifle beraber en düşük emekli aylığına yüzde 17,76'lık artış yapılacak. Yeni en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira olacak.

AK Parti'nin hazırladığı 34 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.

Teklifin geneli üzerine müzakereler tamamlandı.

Siber Güvenlik Başkanlığı'na yeni yetki

Teklife göre internet alan adlarına ilişkin strateji ve politika belirleme ile düzenleme yapma yetkisi Siber Güvenlik Başkanlığı'na verilecek.

Başkanlık, yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet sitelerine ihlal başına 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verebilecek.

Sinema ve turizm sektörüne destek

Düzenleme ile sinema ve turizm sektörü de desteklenecek. Yıl sonuna kadar turizm tesislerine personel başı aylık 3 bin 500 lira prim desteği verilecek.

Medya hizmet sağlayıcıları ve internet platformlarının yıllık net satışlarından yüzde 2'lik pay alınarak sinema desteklerine aktarılacak.

Böylece dijital platform gelirleri yeni sinema içeriklerinin üretiminde kullanılacak; sinema sektörü için de dengeli ve sürdürülebilir bir katkı mekanizması hayata geçecek.

Teklif ile uluslararası okulların mevzuata aykırı Türk öğrenci kaydetmesine de ağır ceza öngörülüyor.

Bu durumdakilere brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası ve doğrudan ruhsat iptali yaptırımı uygulanabilecek.

Kaynak: AA