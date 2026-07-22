Kaza yapan araçlar polis memurunu ezdi

Şanlıurfa’da kaza yapan araçlar, uygulama yapan polis memurunu ezdi. Hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavi altına alındığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi'nde yaşandı.
Cumhuriyet Caddesi üzerine dubalar yerleştiren polis ekipleri, araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.
İddiaya göre, 63 VR 818 plakalı Toyota marka otomobilin sürücüsü Samet K., polis ekipleri tarafından durdurularak evrakları kontrol edilen Mehmet Reşat Ç.'nin kullandığı 59 ACM 743 plakalı hafif ticari aracı son anda fark ederek direksiyonu çevirmesine rağmen sağ arka kısmına çarptı.
Polis memurunu ezdi
Çarpmanın şiddetiyle öne doğru savrulan hafif ticari araç, önünde bekleyen polis memurunu ezdi. Uygulamadaki arkadaşlarının yardımıyla aracın altından çıkarılan polis memuru, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun vücudunda ezikler olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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