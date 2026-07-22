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Dehşet kaza! Tır araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Dehşet kaza! Tır araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Mersin’in Tarsus ilçesi sınırlarında otoyolda tırın çarptığı hafif ticari araçta bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Tarsus Doğu gişelerini geçince meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Abdülbesim Ü. idaresindeki 33 BAJ 462 plakalı tır, aynı istikamette seyreden Hasan İpek yönetimindeki 01 AJL 235 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savrulurken, arkada oturan anne Fatma (69) ile oğlu Harun İpek (23) hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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