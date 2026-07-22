2027 yılı hac kurası bugün çekiliyor

Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği gün geldi. Hac kuralarının çekilişi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yapılacak. Peki, hac takviminde süreç nasıl işleyecek, kura sonuçları nasıl öğrenilecek?
2027 hac organizasyonu için heyecan dorukta. Kura çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda yapılacak.
Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 30 Haziran'da sona erdi. Kayıt yenileyenlerle birlikte toplam 1 milyon 878 bin 46 kişi hac kurasına katılacak.
Suudi Arabistan, Türkiye'ye 84 bin 942 kişilik kontenjan ayırdı.
Kura sonuçları e-Devlet'ten sorgulanabilecek
Hacı adayları, kura çekilişini canlı yayında takip edebilecek.
Kura heyecanının ardından sonuçlar e-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Ayrıca, adaylara kısa mesaj yoluyla da iletilecek. Kurada hak kazanan adayların kesin kayıtları, 30 Temmuz-18 Ağustos arasında yine e-Devlet üzerinden yapılacak.
Kutsal topraklara yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs arasında yapılması planlanıyor. Dönüşler ise 20 Mayıs-15 Haziran arasında gerçekleşecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”