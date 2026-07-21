GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,259 TL
EURO
53,859 TL
STERLİN
63,365 TL
GRAM
6.143 TL
ÇEYREK
10.125 TL
YARIM
20.126 TL
CUMHURİYET
39.853 TL
GÜNCEL Haberleri

Traktörü durdurmak isterken hayatından oldu

Traktörü durdurmak isterken hayatından oldu
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, park halindeyken hareket eden traktörü durdurmaya çalışırken yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörden savrularak ağır yaralanan 18 yaşındaki Arda Çamtepe, tedavi gördüğü hastanede 8 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Kaza, 12 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Örencik Mahallesi Merkez mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Arda Çamtepe (18), yengesi D.Ç. ile birlikte tütünlerini almak için 45 AVE 477 plakalı traktörle araziye gitti. Traktörü park ettikten sonra tütün toplamaya başlayan ikili, bir süre sonra park halindeki traktörün eğimli arazide hareket ettiğini fark etti. Hareket eden traktörü durdurmak için koşarak üzerine çıkmaya çalışan Arda Çamtepe, aracı kontrol altına alamadı.

Yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörden savrulan genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde yapılan Çamtepe, ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kazadan 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Cenazesi toprağa verildi

Arda Çamtepe'nin cenazesi, bugün Örencik Mahallesi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örencik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazaya ilişkin konuşan dede Yaşar Çamtepe, olayın nasıl meydana geldiğinin tam olarak bilinmediğini belirterek, "Arda, yengesiyle birlikte tütün toplamaya gitmişti. Traktör park halindeyken bir süre sonra hareket etmiş. Arda traktörü durdurmak için üzerine çıkmaya çalışmış. Bir ayağı traktörde bir ayağı yerde. Yengesi yapma etme diyene kadar traktör yuvarlanmış ortalık toz duman" dedi.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER