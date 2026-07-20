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İzmit Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu

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İzmit Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu 31 şüpheliye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesinde düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine kapsamlı bir operasyon başlattı.

Soruşturma dosyası kapsamında; şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları ve gizli tanık anlatımları doğrultusunda yapılan incelemelerde, belediye tarafından düzenlenen bazı ihalelerde hukuka aykırı işlemler tespit edildi.

İhalelerde "akrabalık" ve "komisyon" suçlaması

Savcılık makamınca yapılan tespitlerde, İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleleri kazanan firmalar ile teklif veren diğer firmaların, belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu belirlendi. Ayrıca, belediye ile iş yapan firmalardan "komisyon" adı altında usulsüz para alındığı iddia edildi.

Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer önemli iddiaya göre, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in; ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirleme işlemlerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu ve süreçleri yönettiği ileri sürüldü.

5 ilde eş zamanlı baskın

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Rüşvet" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlamalarıyla, 20 Temmuz 2026 tarihinde operasyonun düğmesine bastı. İzmit merkezli operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Gözaltı listesinde kritik isimler

Hakkında gözaltı kararı verilen 31 kişilik listede, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye başkanının eşi Murat Hürriyet, Bekaş Genel Müdürü Ömer Akın, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Özel Kalem Nusret Ömürhan Yılmaz ve Avukat Selin Evren Özoğlu gibi belediye yönetiminden üst düzey isimler ve bazı iş insanları yer alıyor.

Ayrıca Mali İşler Müdürü, Fen İşleri Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü ve ihalelere giren çok sayıda şirket yetkilisi hakkında da adli işlem başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, dijital materyallerin incelenmesi ve şüpheli sorgularıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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