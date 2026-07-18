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Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem

Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedildiği öğrenilen depremin olumsuz bir duruma sebep olmadığı aktarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.20'deki sarsıntı 15,59 kilometre derinlikte kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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