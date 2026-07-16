Konya’da bugün vefat edenler

|
ADI SOYADI
|
DOĞUM YERİ
|
DEFİN/MEZARLIK
|
ÜMMÜ ARLI
|
SARIVELİLER
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
NİHAT KİŞİ
|
POLATLI
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
AYŞE ERGUVAN
|
TAŞKENT
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
NADİRE BÖLEN
|
AKŞEHİR
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
NAZLI KILIÇ
|
GÖLCÜK
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
ZEKİYE DOLMABÖBER
|
KONYA
|
ANASULTAN MEZARLIĞI
|
LEVENT ERDAL
|
CİHANBEYLİ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
İBRAHİM ŞAHİN
|
ÇAYIRBAĞI
|
YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI
|
SERDAR KORKMAZ
|
KONYA
|
KARAASLAN ÜZÜMCÜ MEZARLIĞI
|
GÜLTEN AKDAĞ
|
DOĞANHİSAR
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
İZZET GÖLKAYA
|
ATLANTI
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
DİLEK ÖZ
|
ÇUMRA
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
ECRİN ÖZ
|
SELÇUKLU
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
ZEKİ BELKUYULU
|
APASARAYCIK
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MUSTAFA ÖZDEMİR
|
DEVELİ
|
BEDİR MEZARLIĞI
|
FATMA AVCI
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
VELİ KEPENEK
|
PAZAR
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MUSTAFA DOĞRU
|
KECİMEN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
VELİ KEPENEK
|
PAZAR
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
İSMAİL ARSLAN
|
BULCUK
|
YAZIR MEZARLIĞI