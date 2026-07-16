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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 16 Temmuz 2026 Perşembe günü vefat eden 20 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ÜMMÜ ARLI
 

SARIVELİLER
02-02-1942

YAZIR MEZARLIĞI

NİHAT KİŞİ
 

POLATLI
16-09-1971

HOCACİHAN MEZARLIĞI

AYŞE ERGUVAN
 

TAŞKENT
01-03-1943

ULUIRMAK MEZARLIĞI

NADİRE BÖLEN
 

AKŞEHİR
20-01-1940

ÜÇLER MEZARLIĞI

NAZLI KILIÇ
 

GÖLCÜK
02-03-1938

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ZEKİYE DOLMABÖBER
 

KONYA
01-04-1940

ANASULTAN MEZARLIĞI

LEVENT ERDAL
 

CİHANBEYLİ
01-12-1969

YAZIR MEZARLIĞI

İBRAHİM ŞAHİN
 

ÇAYIRBAĞI
01-01-1942

YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI

SERDAR KORKMAZ
 

KONYA
03-05-1976

KARAASLAN ÜZÜMCÜ MEZARLIĞI

GÜLTEN AKDAĞ
 

DOĞANHİSAR
13-05-1962

YAZIR MEZARLIĞI

İZZET GÖLKAYA
 

ATLANTI
10-07-1962

YAZIR MEZARLIĞI

DİLEK ÖZ
 

ÇUMRA
29-01-1973

YAĞBASAN MEZARLIĞI

ECRİN ÖZ
 

SELÇUKLU
19-07-2013

YAĞBASAN MEZARLIĞI

ZEKİ BELKUYULU
 

APASARAYCIK
15-03-1948

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUSTAFA ÖZDEMİR
 

DEVELİ
01-01-1963

BEDİR MEZARLIĞI

FATMA AVCI
 

KONYA
27-06-1972

HOCACİHAN MEZARLIĞI

VELİ KEPENEK
 

PAZAR
05-08-1941

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA DOĞRU
 

KECİMEN
03-02-1942

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

VELİ KEPENEK
 

PAZAR
05-08-1941

YAZIR MEZARLIĞI

İSMAİL ARSLAN
 

BULCUK
01-07-1937

YAZIR MEZARLIĞI

 

 

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