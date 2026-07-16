Konya 18. Noterliğinde görev değişimi!

Adalet Bakanlığının gerçekleştirdiği atamayla Konya'da noterlik teşkilatında görev değişikliği yaşandı. Konya 9. Noteri Ali Can, Konya 18. Noterliğine atanarak yeni görevine başladı.
Başkatip Kemal Durmaz da görevlendirildi
Yeni atama kapsamında Başkatip Kemal Durmaz da Konya 18. Noterliğinde görevlendirildi. Yeni kadronun göreve başlamasıyla birlikte noterlik hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi.
Adalet Bakanlığından atama kararı
Adalet Bakanlığının kararı doğrultusunda gerçekleştirilen görevlendirmelerle birlikte Konya 18. Noterliğinde yeni dönem resmen başlamış oldu. Ali Can ve Başkatip Kemal Durmaz'ın görevlerine başladığı öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi