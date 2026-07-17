Başkan Mustafa Kavuş yaz spor okullarında çocukların heyecanına ortak oldu

Meram Belediyesinin çocukların yaz tatilini verimli, sağlıklı ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla hayata geçirdiği MEGA Yaz Spor Okulları, bu yıl da birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor. Yaz spor okullarını ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, eğitimlerin gerçekleştirildiği tesislerde branşları gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER HEYECANLARINI BAŞKAN KAVUŞ İLE PAYLAŞTI

Antrenman alanlarında çocuklarla sohbet eden Başkan Kavuş, onların sporla kurdukları bağı ve hedeflerini dinledi. Zaman zaman antrenmanlara da katılarak çocuklarla birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Başkan Kavuş, spor yapan öğrencilerin heyecanını paylaşırken, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklara sporun hayatlarına katacağı disiplin, özgüven ve sağlıklı yaşam alışkanlığı konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan Kavuş, azimle çalışan her çocuğun gelecekte önemli başarılara imza atabileceğini ifade etti. Ziyaret boyunca spor eğitmenleriyle de görüşen Başkan Kavuş, yaz spor okullarının işleyişi hakkında bilgi aldı. Çocukların gelişimlerini yakından takip eden antrenörlere emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kavuş, yaz boyunca fedakarca görev yapan tüm eğitmenleri tebrik etti.

BAŞKAN KAVUŞ, VELİLERLE DE BİR ARAYA GELDİ

Tesislerde çocuklarını sabırla bekleyen velilerle de sohbet eden Başkan Kavuş, çocuklarını spora yönlendiren ailelere teşekkür etti. Çocukların geleceği için gösterilen her fedakârlığın çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Başkan Kavuş, ailelerin desteğinin çocukların başarı yolculuğundaki en önemli güç olduğunu söyledi. Veliler de Meram Belediyesinin sunduğu spor imkânlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocuklarının hem fiziksel hem de sosyal gelişimine katkı sağlayan bu organizasyon dolayısıyla Başkan Kavuş'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

BAŞKAN KAVUŞ: "SPORLA BÜYÜYEN NESİLLER, GÜÇLÜ BİR GELECEĞİN TEMİNATIDIR"

Ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocukların sporla iç içe büyümesinin geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı; "Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı görmek bizlere büyük mutluluk veriyor. Spor sadece fiziksel gelişimi değil; disiplini, paylaşmayı, özgüveni ve arkadaşlık duygusunu da güçlendiren önemli bir eğitim aracıdır. Bugün tesislerimizde çocuklarımızın azimle çalıştığını, ailelerimizin onları büyük bir özveriyle desteklediğini görmek bizleri ayrıca memnun etti. Çocuklarını sporla buluşturmak için zaman ayıran, emek veren tüm anne ve babalarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu fedakarlık, çocuklarımızın geleceğine yapılmış çok kıymetli bir yatırımdır."

BAŞKAN KAVUŞ: "MEGA YAZ SPOR OKULLARI, PROFESYONELLİĞE DE HAZIRLIK SÜRECİDİR"

MEGA Yaz Spor Okulları'nın her yıl binlerce çocuğu sporla buluşturduğunu belirten Başkan Kavuş, organizasyonun sadece yaz tatilini değerlendirmeye yönelik bir faaliyet olmadığını vurgulayarak açıklamasını şöyle tamamladı; "MEGA Yaz Spor Okullarımızda çocuklarımız 13 farklı branşta, alanında uzman antrenörler eşliğinde eğitim alıyor. Sekiz hafta boyunca devam eden bu eğitimlerde evlatlarımız yalnızca spor yapmıyor; takım ruhunu öğreniyor, paylaşmayı, disiplinli çalışmayı ve mücadele etmeyi de deneyimliyor. Aynı zamanda yeni arkadaşlıklar kuruyor, teknolojiden uzak, hareket dolu ve sağlıklı bir yaz geçiriyorlar. Biz Meram Belediyesi olarak çocuklarımızın her alanda en iyi imkânlara kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz. Sporla büyüyen, özgüveni yüksek, sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sunmak en önemli hedeflerimizden biridir. Çünkü inanıyoruz ki bugün spor salonlarında emek veren çocuklarımız, yarının başarılı sporcuları, güçlü bireyleri ve ülkemizin geleceği olacaktır."