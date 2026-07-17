Konya’da üvey annesi ve kız kardeşinin katleden caninin babası da öldü
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Konya’da üvey annesi Dursune Öztürk (58) ile kız kardeşi Esmanur Öztürk’ü (19) bıçaklayarak katleden katil zanlısı R. Ö.’nün (35) olay anında evde bulunan ve yaşlılığa bağlı olarak hastaneye kaldırılan Ali Fuat Öztürk’te (70) hayata tutunamadı.
Vahşet, geçtiğimiz Salı günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana gelmiş, R.Ö. üvey annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü yönünde ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ekipler Dursune Öztürk ve kızı Esmanur Öztürk'ün bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etmişti. Katil zanlısı olarak evde bulunan R.Ö., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı
BABASI DA HAYATA TUTUNAMADI
Katil zanlısı R.Ö.'nün olay sırasında evde bulunan bakıma muhtaç babası Ali Fuat Öztürk, yaşanan olay sonrası fenalaşmış ve ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Baba Öztürk'te burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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