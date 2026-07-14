Konya’da 5 çiftçiye ait 500 dekarlık buğday ekili alan kül oldu

Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı Emiraş mevkisinde çıkan tarla yangını, hasada hazırlanan çiftçilere büyük zarar verdi.
İlk belirlemelere göre yangının elektrik trafosundan çıktığı belirtilirken, kısa sürede büyüyen alevler çevredeki ekili alanlara sıçradı.
İtfaiye ve çiftçiler seferber oldu
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin daha geniş alanlara ve çevredeki diğer tarlalara sıçraması önlendi.
Söndürme çalışmalarına çevre mahallelerden gelen çok sayıda çiftçi de traktörleri ve su tankerleriyle destek verdi. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
5 çiftçiye ait yaklaşık 500 dekar ekili alan zarar gördü
Yangında yaklaşık 5 çiftçiye ait 500 dekarlık ekili alandaki buğdaylar yanarak kül oldu. Yangının hasada kısa süre kala meydana gelmesi nedeniyle üreticiler büyük zarar yaşadı.
Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için tahkikat başlatıldı.
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