Başkan Kavuş; Bu destan nesilden nesile yaşatılacak

15 Temmuz’u; “Milletimizin iradesine zincir vurulamayacağının, bağımsızlığımızın ve hürriyetimizin asla teslim alınamayacağının tüm dünyaya ilan edildiği kutlu bir dirilişin adı“ olarak nitelendiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş; “O gece yazılan destan, milletimizin birlik ve beraberliğinin, inancının ve vatan sevgisinin sonsuza dek yaşayacağının en güçlü ispatıdır.“ diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, onuncu yılı ‘İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla anılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edildiği tarih olmadığını belirten Başkan Kavuş, aynı zamanda millet iradesinin, demokrasiye olan bağlılığın ve vatan sevgisinin tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

"BU MİLLET, HİÇBİR TEHDİDE BOYUN EĞMEZ”

Başkan Mustafa Kavuş mesajında şu görüşlere yer verdi; "15 Temmuz 2016 gecesi; tarih boyunca istiklalinden ve istikbalinden asla taviz vermeyen aziz milletimizin, vatanına, bayrağına ve ezanına canı pahasına sahip çıktığı kutlu bir direnişin adıdır. 10 yıl önceki o karanlık gecede hedef alınan yalnızca devletimizin kurumları değil; milletimizin iradesi, bağımsızlığı ve bin yıllık kardeşliğiydi. Ancak bu millet, tıpkı Malazgirt'te, Çanakkale'de ve İstiklal Harbi'nde olduğu gibi yine tek yürek olmuş, FETÖ gibi maşalar dahil hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.”

"15 TEMMUZ; BİR TARİHDEN ÇOK DAHA ÖTE EN BÜYÜK DESTANLARDAN BİRİNİN ADIDIR”

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran milyonlar; tanklara karşı imanını, silahlara karşı cesaretini, ihanete karşı sarsılmaz birlik ruhunu ortaya koymuştur. O gece sokaklara çıkan her vatandaşımız, demokrasinin gerçek sahibinin millet olduğunu bir kez daha tarihe altın harflerle yazdırmıştır. 15 Temmuz; yüzyıllar boyunca hafızalarda yaşayacak büyük bir demokrasi destanının adıdır. Bugün bizlere düşen en önemli görev; o gece verilen mücadelenin anlamını doğru kavramak, birlik ve beraberliğimizi her şart altında korumak, milli iradeye sahip çıkmak ve bu büyük destanı gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmaktır.”

"BİLİNÇLİ BİR NESLİN YETİŞMESİNE KATKI SUNUYORUZ”

"Çünkü güçlü Türkiye'nin en sağlam temeli; ortak değerlerine sahip çıkan, birbirine güvenen ve aynı hedef etrafında kenetlenen milletidir. Meram Belediyesi olarak bizler de bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor; milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını seven, tarihini bilen nesiller yetişmesine katkı sunmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı muhafaza ettiğimiz müddetçe hiçbir güç milletimizin geleceğine gölge düşüremeyecektir.”

"RABBİM BİRLİĞİMİZİ BERABERLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN”

"Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bir kez daha idrak ederken, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Devletimizi payidar, milletimizi daim, birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza eylesin. 15 Temmuz'da yazılan kahramanlık destanı, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir."

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu