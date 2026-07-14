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KONYA Haberleri

Konya’da TEİAŞ personeli hayatını kaybetti

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da TEİAŞ personeli hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesi sakinlerinden ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) personeli olan Şahin Taşlı, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

BEYİN KANAMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, beyin kanaması geçiren Şahin Taşlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşlı'nın vefat haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

SEVENLERİNİ DERİN ÜZÜNTÜYE BOĞDU

Şahin Taşlı'nın ani ölümü, mesai arkadaşları ve sevenleri arasında da büyük üzüntüyle karşılandı. Acı haberin ardından Taşlı'nın yakınları taziye dileklerini iletti.

(Meltem Aslan)

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