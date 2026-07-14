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KONYA Haberleri

KLD laboratuvarında rutin denetim gerçekleştirildi

Bekir Turan
Muhabir

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KLD laboratuvarında rutin denetim gerçekleştirildi

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü konu uzmanlarından oluşan Konya Laboratuvar Denetleme Komisyonu tarafından KLD Laboratuvarında rutin denetim gerçekleştirildi.

LABORATUVAR FAALİYETLERİ İNCELENDİ

Gerçekleştirilen denetim kapsamında KLD Laboratuvarının faaliyetleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda detaylı şekilde incelendi. Komisyon üyeleri tarafından laboratuvardaki çalışmalar ve uygulamalara yönelik gerekli kontroller yapıldı.

MEVZUAT KAPSAMINDA KONTROLLER YAPILDI

Denetim sırasında laboratuvar faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğu değerlendirilirken, ilgili alanlarda rutin kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen denetim çalışmalarıyla laboratuvar faaliyetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürülmesine yönelik kontrollerin devam ettiği belirtildi.

(Bekir Turan)

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