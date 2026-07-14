Konya’da kazada hayatını kaybeden genç mühendis son yolculuğuna uğurlandı!

Konya'da trafik kazasında yaşamını yitiren genç ziraat mühendisi Ali Açıkgöz, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre,Karatay ilçesi Karakaya Mahallesi'nde Ali Açıkgöz idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazada ağır yaralanan Açıkgöz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Tarım camiasını yasa boğdu
Alp Tarım Ar-Ge ve Kalite Kontrol Birimi'nde Sorumlu Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Ali Açıkgöz'ün genç yaşta hayatını kaybetmesi, ailesi, yakınları, meslektaşları ve tarım camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
Karakaya Mahallesi'nde toprağa verildi
Açıkgöz'ün cenazesi bugün Karatay ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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