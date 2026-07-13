Konya’da bir haftada ikinci kez görüldü! 2 ilçe teyakkuzda

Konya’nın Taşkent ilçesinde koyun sürüsüne saldırarak hayvanları telef eden boz ayının ardından bu kez Hadim ilçesinde görülen ayı, çoban köpeklerinin müdahalesiyle sürüden uzaklaştırıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar endişeli.

Konya'da yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte doğal yaşam alanlarındaki hareketlilik de arttı.

Türkiye'nin en geniş yüzölçümüne sahip illerinden biri olan Konya'da birçok yabani hayvan türü yaşamını sürdürürken, son günlerde boz ayıların yaylalarda görülmesi vatandaşları tedirgin ediyor.

Taşkent'te koyun telef etti

Geçtiğimiz günlerde Konya'nın Taşkent ilçesinde görülen bir boz ayı, koyun sürüsüne saldırarak birkaç hayvanın telef olmasına neden olmuştu. Yaşanan olayın ardından bu kez benzer bir görüntü Hadim ilçesinden geldi.

Bu kez Hadim'de görüldü!

Hadim ilçesine bağlı Eğiste Mahallesi sınırlarında bulunan Belgucak Yaylası'nda akşam saatlerinde koyun otlatan bir vatandaş, sürüsüne yaklaşan boz ayıyı fark etti. Ayının sürüye yöneldiğini gören çoban köpekleri ise hızla harekete geçerek boz ayıya müdahale etti.

Çoban köpekleri müdahale etti

Köpeklerin havlayarak üzerine gitmesiyle birlikte boz ayı bölgeden uzaklaşırken, olası bir saldırı da önlenmiş oldu. Olayda herhangi bir hayvanın zarar görmediği öğrenildi.

Vatandaşlar tedirgin

Son dönemde Konya'nın farklı ilçelerinde boz ayıların görülmeye başlaması, özellikle yaylalarda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. Bölge halkı, hem kendi güvenlikleri hem de sürülerini koruyabilmek için yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını bekliyor.

(Mustafa İlker Şen)