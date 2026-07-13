GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,019 TL
EURO
53,653 TL
STERLİN
63,104 TL
GRAM
6.161 TL
ÇEYREK
10.161 TL
YARIM
20.229 TL
CUMHURİYET
40.353 TL
KONYA Haberleri

Konya’da bir haftada ikinci kez görüldü! 2 ilçe teyakkuzda

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bir haftada ikinci kez görüldü! 2 ilçe teyakkuzda
Konya’nın Taşkent ilçesinde koyun sürüsüne saldırarak hayvanları telef eden boz ayının ardından bu kez Hadim ilçesinde görülen ayı, çoban köpeklerinin müdahalesiyle sürüden uzaklaştırıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar endişeli.

Konya'da yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte doğal yaşam alanlarındaki hareketlilik de arttı.

Türkiye'nin en geniş yüzölçümüne sahip illerinden biri olan Konya'da birçok yabani hayvan türü yaşamını sürdürürken, son günlerde boz ayıların yaylalarda görülmesi vatandaşları tedirgin ediyor.

Taşkent'te koyun telef etti

Geçtiğimiz günlerde Konya'nın Taşkent ilçesinde görülen bir boz ayı, koyun sürüsüne saldırarak birkaç hayvanın telef olmasına neden olmuştu. Yaşanan olayın ardından bu kez benzer bir görüntü Hadim ilçesinden geldi.

Bu kez Hadim'de görüldü!

Hadim ilçesine bağlı Eğiste Mahallesi sınırlarında bulunan Belgucak Yaylası'nda akşam saatlerinde koyun otlatan bir vatandaş, sürüsüne yaklaşan boz ayıyı fark etti. Ayının sürüye yöneldiğini gören çoban köpekleri ise hızla harekete geçerek boz ayıya müdahale etti.

Çoban köpekleri müdahale etti

Köpeklerin havlayarak üzerine gitmesiyle birlikte boz ayı bölgeden uzaklaşırken, olası bir saldırı da önlenmiş oldu. Olayda herhangi bir hayvanın zarar görmediği öğrenildi.

Vatandaşlar tedirgin

Son dönemde Konya'nın farklı ilçelerinde boz ayıların görülmeye başlaması, özellikle yaylalarda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. Bölge halkı, hem kendi güvenlikleri hem de sürülerini koruyabilmek için yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını bekliyor.

(Mustafa İlker Şen)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER