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KONYA Haberleri

ULAŞIM DUYURUSU | Konya’da bu tarih ve saat aralığına dikkat! Ulaşım ücretsiz

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

ULAŞIM DUYURUSU | Konya’da bu tarih ve saat aralığına dikkat! Ulaşım ücretsiz

Konya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla toplu ulaşım araçlarının belirli saatler arasında ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Vatandaşlar, ücretsiz ulaşım uygulamasından gece boyunca yararlanabilecek.

TOPLU ULAŞIM 12 SAAT BOYUNCA ÜCRETSİZ

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçları, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'den 16 Temmuz Perşembe günü saat 06.00'ya kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

Uygulamayla birlikte vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek programlara ulaşımının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

HATLAR HAFTA İÇİ TARİFESİYLE ÇALIŞACAK

Belediyeden yapılan duyuruya göre toplu ulaşım hatları, ücretsiz ulaşım uygulamasının geçerli olduğu süreçte hafta içi tarifesine göre çalışacak.

Ayrıca otobüsler, ana arterlerde belirlenen gece sefer saatleri doğrultusunda 16 Temmuz sabahına kadar seferlerine devam edecek.

SEFER SAATLERİ ATUS VE KONYA MOBİL'DE

Vatandaşlar güncel hat ve sefer saatlerine Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ATUS sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sefer bilgileri ayrıca Konya Mobil Uygulaması üzerinden de takip edilebilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım planlarını güncel sefer saatlerini kontrol ederek yapmalarını istedi.

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